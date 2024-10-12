Готов документ для ЮНЕСКО: скоро решится судьба пристройки к театру «Эстония»

Департамент охраны памятников старины направил заинтересованным группам для ознакомления и дополнения документ, содержащий оценку последствий пристройки к Эстонской национальной опере, в котором подтверждается уже высказанное экспертами мнение: пристройку следует сделать меньше или же построить новое здание в другом месте.
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Подготовкой документа руководила историк архитектуры Трийн Ойари, по мнению которой оценка воздействия на памятник старины была необходима в дополнение ко всем уже подготовленным экспертным заключениям, поскольку Старый город Таллинна включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
«Оценку воздействия на наследие необходимо произвести для всех зданий и сооружений из списка всемирного наследия, которым угрожает ущерб от деятельности человека. Нужно знать, насколько различные виды деятельности могут повлиять на состояние наследия. И этой весной Департамент охраны памятников старины такой документ создал», - сказала Ойари в передаче «Uudis+» Викерраадио.