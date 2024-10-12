Готов документ для ЮНЕСКО: скоро решится судьба пристройки к театру «Эстония»

Подготовкой документа руководила историк архитектуры Трийн Ойари, по мнению которой оценка воздействия на памятник старины была необходима в дополнение ко всем уже подготовленным экспертным заключениям, поскольку Старый город Таллинна включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Оценку воздействия на наследие необходимо произвести для всех зданий и сооружений из списка всемирного наследия, которым угрожает ущерб от деятельности человека. Нужно знать, насколько различные виды деятельности могут повлиять на состояние наследия. И этой весной Департамент охраны памятников старины такой документ создал», - сказала Ойари в передаче «Uudis+» Викерраадио.