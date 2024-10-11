Сегодня президентом Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) была избрана Керсти Кальюлайд, которая набрала на пять голосов больше, чем нынешний лидер Урмас Сыырумаа. В интервью Postimees Кальюлайд призналась, что ничуть не волновалась во время выборов, поскольку знала, что ЭОК получит очень хорошего президента.
Керсти Кальюлайд: все видят, что мы действительно хотим сотрудничать
- Насколько важна сегодняшняя победа?
- На самом деле я чувствовала себя скорее инструментом тех людей, которые просили: «Пожалуйста, подай заявку. Попробуем делать все иначе, по-новому». Они также пообещали прийти и сделать все это своими мыслями и поступками. На самом деле можно сказать, что я не являюсь независимым кандидатом, но я являюсь кандидатом очень большого количества людей, работающих в эстонском спорте - чтобы они могли приступить к реализации своих планов. Как я и обещала, даже те, с кем я не разговаривала и кто меня сегодня не поддержал – пока мы все не обсудим, не нужно ничего предпринимать.
- Как вы себя чувствовали в предвыборном напряжении?
- Очень хорошо было. Кто-то даже интересовался частотой пульса, но показатель в 60 ударов в минуту особо не превышался.
- Но почему такое спокойствие?
- Потому что мы знали, что сделали членам Эстонского олимпийского комитета честное, открытое и хорошее предложение. И это был их выбор, какому предложению они доверились. Все кандидаты были совершенно разными. На самом деле людям было довольно легко принять это решение. Я не волновалась, я знала, что у ЭОК будет очень хороший президент, или же у ЭОК останется очень хороший президент.
- ЭOK получил президента с преимуществом в пять голосов. Почему все же вас поддержало большинство ЭOK, какова была основная причина?
- Я думаю, что это наша платформа, та самая, которая была названием нашей программы: «ЭОК – открытая платформа эстонского спортивного менеджмента». Все видят, что мы действительно хотим сотрудничать. Конечно, здесь также есть риски и опасности, потому что некоторые люди определенно ожидают очень быстрых конкретных шагов и результатов. Но жизнь научила меня тому, что лучше сначала взять время на то, чтобы все обсудить, установить принципы и принять решение уже в общем пространстве ценностей. Все это я обещала, и все это будет.
- В спортивном управлении и Эстонии и мировом происходит мало переворотов. Как правило, революции не удаются. У вас это получилось. Это, безусловно, результат системной работы. Куда должна привести системная работа ЭОК в течение четырехлетнего президентства?
- Я довольно неожиданно вступила в эту гонку. Около месяца назад я поняла, что имеется достаточно людей, считающих, что надо что-то менять. Я лишь являюсь инструментом перемен. Система состоит из меня и Таави Линнамяэ, спасибо Таави. Присоединились Тийт Пекк и Герд Кантер. Те, кто сказал, что мы сделаем что-то по-другому, тоже помогли своими мыслями.
Теперь нам предстоит определить стратегические рамки действий на ближайшие четыре года, донести их, показать исполкому, утвердить, а потом уже начинать разрабатывать проекты по их реализации. Чтобы сделать то, что обещали. Некоторые вещи достаточно долгие. Построение модели молодежного спорта, поиск спонсоров – это определенно требует времени. Некоторые вещи можно сделать, возможно, быстрее, например, сделать мультиспорт доступным для всех детей.
- Вице-президенты есть, но одним важным звеном в системе ЭОК является генеральный секретарь. Кого вы предпочтете, какой тип человека вам нужен?
- Широко распространено мнение, что у всех кандидатов в президенты в кармане было имя того, кто будет генеральным секретарем. Этого имени не было. Как я уже много раз говорила, это настолько важная должность высшего руководства в эстонском спорте, что на эту позицию должна быть обеспечена конкуренция. Это настоящее соревнование. Кто сегодня еще размушляет, составьте свое резюме и отправьте его. Мне уже звонили и спрашивали, обменивались идеями. И это были очень неожиданные имена, я никогда бы не подумала об этих людях. Нет ничего лучше открытого конкурса. Ждем ваших резюме, надеюсь, их будет много.
- Спасибо и сил вам – они всегда нужны президенту ЭОК.
- Выдержки, знаний и терпения нужно больше, чем сил. Спасибо!