Керсти Кальюлайд: все видят, что мы действительно хотим сотрудничать

- Насколько важна сегодняшняя победа?

- На самом деле я чувствовала себя скорее инструментом тех людей, которые просили: «Пожалуйста, подай заявку. Попробуем делать все иначе, по-новому». Они также пообещали прийти и сделать все это своими мыслями и поступками. На самом деле можно сказать, что я не являюсь независимым кандидатом, но я являюсь кандидатом очень большого количества людей, работающих в эстонском спорте - чтобы они могли приступить к реализации своих планов. Как я и обещала, даже те, с кем я не разговаривала и кто меня сегодня не поддержал – пока мы все не обсудим, не нужно ничего предпринимать.

- Как вы себя чувствовали в предвыборном напряжении?

- Очень хорошо было. Кто-то даже интересовался частотой пульса, но показатель в 60 ударов в минуту особо не превышался.

- Но почему такое спокойствие?

- Потому что мы знали, что сделали членам Эстонского олимпийского комитета честное, открытое и хорошее предложение. И это был их выбор, какому предложению они доверились. Все кандидаты были совершенно разными. На самом деле людям было довольно легко принять это решение. Я не волновалась, я знала, что у ЭОК будет очень хороший президент, или же у ЭОК останется очень хороший президент.

- ЭOK получил президента с преимуществом в пять голосов. Почему все же вас поддержало большинство ЭOK, какова была основная причина?