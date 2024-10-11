Бездомные собаки едут из России в Финляндию через страны Балтии

Крупнейшей финской организацией, занимающейся пристройством бездомных собак из России, является зоозащитное объединение Viipurin koirat («Собаки Выборга»), благодаря которому более 650 животных нашли новый дом в финских семьях.

Директор организации Айно Арьяс считает важным продолжать помогать беспризорным животным, несмотря на войну в Украине и закрытую границу. «У нас в России есть давние партнеры, с которыми сложились хорошие рабочие отношения», - говорит Арьяс.

Собаки, которых привозит в Финляндию организация Viipurin koirat, поступают из приютов вблизи границы, расположенных в Выборге, Светогорске и Каменногорске. В Финляндию их доставляет через страны Балтии латвийский предприниматель на личном транспорте. Например, дорога в Хельсинки через Беларусь и Балтию занимает более двух суток.

«Если бы движение хотя бы для грузов было открыто, собаки попадали бы в Финляндию быстрее. Если открыть границу для пассажиров, то можно было бы самим выезжать в Выборг, посещать приюты, как мы привыкли делать в прошлом», - считает Арьяс.

В Финляндии существует спрос на животных из России. В этом году Viipurin koirat также передала около двадцати собак другим зоозащитным организациям.

По данным Агентства пищевой безопасности, в 2023 году больше всего собак из-за пределов ЕС в Финляндию привезли именно из России. По крайней мере четыре организации занимались ввозом бездомных животных.

Помимо поиска домов, Viipurin koirat оказывает помощь в виде поставок еды и лекарств в российские приюты для животных. В Финляндии организация покрывает ветеринарные расходы для собак, ожидающих определения в приемные семьи.