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Бездомные собаки едут из России в Финляндию через страны Балтии

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Собака с хозяином. Иллюстративное фото.
Собака с хозяином. Иллюстративное фото. Фото: Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock

Из России в Финляндию, несмотря на закрытую границу, перевезли cотни спасенных собак. Об этом пишет Yle.

Крупнейшей финской организацией, занимающейся пристройством бездомных собак из России, является зоозащитное объединение Viipurin koirat («Собаки Выборга»), благодаря которому более 650 животных нашли новый дом в финских семьях.

Директор организации Айно Арьяс считает важным продолжать помогать беспризорным животным, несмотря на войну в Украине и закрытую границу. «У нас в России есть давние партнеры, с которыми сложились хорошие рабочие отношения», - говорит Арьяс.

Собаки, которых привозит в Финляндию организация Viipurin koirat, поступают из приютов вблизи границы, расположенных в Выборге, Светогорске и Каменногорске. В Финляндию их доставляет через страны Балтии латвийский предприниматель на личном транспорте. Например, дорога в Хельсинки через Беларусь и Балтию занимает более двух суток.

«Если бы движение хотя бы для грузов было открыто, собаки попадали бы в Финляндию быстрее. Если открыть границу для пассажиров, то можно было бы самим выезжать в Выборг, посещать приюты, как мы привыкли делать в прошлом», - считает Арьяс.

В Финляндии существует спрос на животных из России. В этом году Viipurin koirat также передала около двадцати собак другим зоозащитным организациям.

По данным Агентства пищевой безопасности, в 2023 году больше всего собак из-за пределов ЕС в Финляндию привезли именно из России. По крайней мере четыре организации занимались ввозом бездомных животных.

Помимо поиска домов, Viipurin koirat оказывает помощь в виде поставок еды и лекарств в российские приюты для животных. В Финляндии организация покрывает ветеринарные расходы для собак, ожидающих определения в приемные семьи.

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