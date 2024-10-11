Госконтроль: Министерство социальных дел делает ложные заявления и игнорирует проблему

Однако вместо слов «ложные заявления» Государственный контроль в своем посте в социальной сети использовал фразу «заявления, которые не соответствуют действительности».

Варрес сказала в передаче, что аудит создает впечатление, что работники здравоохранения некомпетентны, и она хотела бы возразить против этого.

Как отмечается в посте Госконтроля, они не утверждали, что работники здравоохранения Эстонии некомпетентны.

«В сообщении, представляющем отчет, Госконтроль прямо заявляет, что львиная доля работников здравоохранения систематически занимается самосовершенствованием. Однако профессиональные объединения в ходе аудита указали, что сотрудники, мало заинтересованные в саморазвитии и обладающие недостаточными знаниями и навыками, могут работать годами, и никто не обращает внимания на их недостаточную компетентность», - говорится в публикации Госконтроля.

По оценке Госконтроля, пациента мало утешает то, что в большинстве своем врачи компетентны, если ему приходится сталкиваться с этим менее компетентным меньшинством.

«Также непонятен тот факт, что руководитель по вопросам политики качества преуменьшает важность оценки компетентности», - добавили в Госконтроле.