По оценке Госконтроля, руководитель по вопросам политики качества здравоохранения Министерства социальных дел Хелен Варрес в пятницу утром в передаче ETV сделала ложные заявления по поводу аудита Госконтроля или заявления, которые упустили из виду проблему.
Госконтроль: Министерство социальных дел делает ложные заявления и игнорирует проблему
Однако вместо слов «ложные заявления» Государственный контроль в своем посте в социальной сети использовал фразу «заявления, которые не соответствуют действительности».
Варрес сказала в передаче, что аудит создает впечатление, что работники здравоохранения некомпетентны, и она хотела бы возразить против этого.
Как отмечается в посте Госконтроля, они не утверждали, что работники здравоохранения Эстонии некомпетентны.
«В сообщении, представляющем отчет, Госконтроль прямо заявляет, что львиная доля работников здравоохранения систематически занимается самосовершенствованием. Однако профессиональные объединения в ходе аудита указали, что сотрудники, мало заинтересованные в саморазвитии и обладающие недостаточными знаниями и навыками, могут работать годами, и никто не обращает внимания на их недостаточную компетентность», - говорится в публикации Госконтроля.
По оценке Госконтроля, пациента мало утешает то, что в большинстве своем врачи компетентны, если ему приходится сталкиваться с этим менее компетентным меньшинством.
«Также непонятен тот факт, что руководитель по вопросам политики качества преуменьшает важность оценки компетентности», - добавили в Госконтроле.
По словам Варрес, Министерство социальных дел занимается не только оценкой компетенций и понятие качества гораздо шире. «Сегодня задача тех, кто оказывает медицинские услуги, – обеспечить качество. Это качество не является компетенцией только одного сотрудника. Надо смотреть на картину целиком. Если мы хотим улучшить качество, мы должны смотреть на всю систему, а не только на компетентность этого отдельного сотрудника», - сказала Варрес в телепередаче.
В Госконтроле же подчеркнули, что качество создается взаимодействием различных аспектов и видов деятельности, но трудно добиться хорошего качества, если система не благоприятствует обеспечению качества в одном из составных элементов.
«Одним из гарантов качества являются действия государства, но в данном случае этого недостаточно. Если в интервью подчеркивается, что обеспечение компетентности является обязанностью работодателя, то возникает вопрос, какую роль в обеспечении качества играют Министерство социальных дел и Департамент здоровья, коль скоро обо всем должны позаботиться те, кто оказывают медицинские услуги?» - задаются вопросом в Госконтроле.
По мнению Госконтроля, за обеспечение правильного функционирования государственной системы отвечает Министерство социальных дел, а за то, чтобы работодатель тех, кто оказывает медицинские услуги, действительно нес ответственность, - Департамент здоровья.
Важность оценки компетенций не была придумана Госконтролем. Ее считают важной как профессиональные объединения, так и само Министерство социальных дел. «Однако польза от оценки компетентности будет небольшой, если участие в ней будет низким, а Министерство социальных дел до сих пор не смогло сделать ничего, чтобы повысить участие и сделать оценку более эффективной» , - отметили в Госконтроле.