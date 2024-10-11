Еврокомиссия требует Temu раскрыть данные о продавцах нелегальных товаров

Кроме того, в запросе содержится требование, чтобы Temu предоставила дополнительные данные и информацию о мерах, направленных на снижение рисков, связанных с распространением незаконных товаров, защитой потребителей, охраной общественного здоровья и благополучием пользователей. Комиссия также требует предоставить подробности о системах рекомендаций Temu и защите персональных данных пользователей.

Temu обязана предоставить запрошенную информацию до 21 октября. После оценки полученных ответов комиссия определит дальнейшие шаги. В соответствии с Законом о цифровых услугах комиссия может инициировать официальное разбирательство или наложить штрафы за предоставление ложной, неполной или вводящей в заблуждение информации.

В случае отсутствия ответа комиссия может направить официальный запрос. Если платформа не ответит в установленный срок, это может привести к наложению принудительного штрафа.

Temu была признана очень крупной цифровой платформой в рамках Закона о цифровых услугах 31 мая 2024 года. Платформа обязана соблюдать общие правила Регламента с февраля 2024 года, но с 3 октября 2024 года на нее также распространяются более строгие требования, включая обязательство составлять отчеты по оценке рисков.

Комиссия уже направила Temu запрос 28 июня 2024 года относительно мер, принятых для соблюдения обязательств, предусмотренных Законом о цифровых услугах. Это касается таких аспектов, как механизм уведомления о незаконных товарах, элементы мошенничества в интерфейсах пользователей платформы, защита несовершеннолетних, прозрачность систем рекомендаций, отслеживание продавцов и соответствие дизайна услуг требованиям.