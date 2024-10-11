В Латвии мотоциклист за одну поездку нарушил 20 правил дорожного движения

6 октября 2024 года в Даугавпилсе сотрудники Госполиции заметили мотоциклиста, который ехал без включенных фар ближнего света, несмотря на наступившие сумерки. Когда полицейские попытались его остановить, водитель проигнорировал требование и попытался скрыться, что привело к длительной погоне. Как выяснилось позже, этот нарушитель допустил множество серьезных нарушений правил дорожного движения.

Согласно данным латвийской полиции, инцидент произошел в 19:35 на улице Лиелая. За рулем мотоцикла XTR609 находился мужчина 2000 года рождения, у которого не было действующего водительского удостоверения. Мотоцикл не только двигался без фар, но и не имел регистрационных номеров, обязательной страховки и не прошел техосмотр.

Во время попытки скрыться от полиции водитель неоднократно нарушал правила: он совершал обгоны без сигналов поворота, не соблюдал скоростной режим, разогнавшись до 86 км/ч в зоне с ограничением в 50 км/ч, и проигнорировал знак «Уступи дорогу». Однако вскоре полиции удалось настигнуть и задержать нарушителя.

В результате на водителя было возбуждено 20 административных дел за различные нарушения, наложен штраф в размере 1460 евро, а также вынесено шесть предупреждений.

Госполиция напоминает водителям о важности соблюдения правил дорожного движения и призывает не подвергать опасности себя и других, обдумывая каждое действие на дороге.