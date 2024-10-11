Штирлиц возвращается: он нашелся в Аргентине

По словам дочери писателя Юлиана Семенова, сейчас идет работа над сценарием, съемки могут начаться летом 2025 года. В основу сериала ляжет цикл романов Юлиана Семенова «Экспансия-1», «Экспансия-2», «Экспансия-3», действие которых происходит после окончания Второй мировой войны в Испании и Аргентине.

Самая известная экранизация романа Юлиана Семенова о Максе Отто фон Штирлице, он же советский разведчик-нелегал Максим Исаев, вышла в 1973 году. 12-серийный телефильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» был снят по сценарию, который написал сам Семенов на основе своего одноименного романа. В фильме Лиозновой Штирлица сыграл Вячеслав Тихонов.