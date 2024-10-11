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Штирлиц возвращается: он нашелся в Аргентине

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Исполнитель канонической роли Штирлица, Вячеслав Тихонов, умер в 2009 году.
Исполнитель канонической роли Штирлица, Вячеслав Тихонов, умер в 2009 году. Фото: Reuters

В России снимут новый сериал о Штирлице. Об этом пишет BBC.

По словам дочери писателя Юлиана Семенова, сейчас идет работа над сценарием, съемки могут начаться летом 2025 года. В основу сериала ляжет цикл романов Юлиана Семенова «Экспансия-1», «Экспансия-2», «Экспансия-3», действие которых происходит после окончания Второй мировой войны в Испании и Аргентине.

Сценарий пишет Артем Чащихин-Тоидзе, известный по работе над сериалом «Начальник разведки», рассказала Семенова.

Имя исполнителя главной роли Семенова не назвала.

Самая известная экранизация романа Юлиана Семенова о Максе Отто фон Штирлице, он же советский разведчик-нелегал Максим Исаев, вышла в 1973 году. 12-серийный телефильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» был снят по сценарию, который написал сам Семенов на основе своего одноименного романа. В фильме Лиозновой Штирлица сыграл Вячеслав Тихонов.

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