Около 16 часов в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП: на 95-м километре дороги Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате аварии, погиб один человек и пострадали трое.

Патрульный полицейский Курессаареского отделения полиции Рюнно Курм рассказал, что по предварительным данным, 77-летний водитель Škoda выехал на главную дорогу, не уступив дорогу грузовику, за рулем которого находился 36-летний мужчина. «К сожалению, водитель грузовика не смог избежать столкновения», - говорит Курм.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, немедленно приступили к оказанию помощи пострадавшим. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь водителя легкового автомобиля не удалось - он скончался на месте происшествия. В автомобиле также находились семилетний ребенок и две женщины в возрасте 53 и 77 лет. Медики доставили их в больницу.

Водитель грузовика был трезв и имел необходимую категорию водительских прав.

Авария произошла на участке дороги, где максимальная разрешенная скорость составляет 90 км/ч. Дорожное покрытие на месте происшествия было сухим.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.