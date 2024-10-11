Трагическое ДТП Грузовик столкнулся с легковушкой: один человек погиб и трое пострадали

Около 16 часов в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП: на 95-м километре дороги Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

По предварительным данным, погиб один человек и пострадали трое.

На данный момент на месте аварии работают полицейские, спасатели и медики. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

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