«Шел босиком и совершенно один»: прогулка по таллиннскому лесопарку превратилась в спасательную операцию

Обычная прогулка по столичному лесопарку неожиданно переросла в операцию по спасению потерявшегося семилетнего мальчика. В этом году уже было несколько случаев пропажи маленьких детей. Это тревожный сигнал: неужели родители теряют бдительность? Или современные дети слишком рано стремятся к самостоятельности, тем самым подвергая себя опасности?