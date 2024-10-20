Обычная прогулка по столичному лесопарку неожиданно переросла в операцию по спасению потерявшегося семилетнего мальчика. В этом году уже было несколько случаев пропажи маленьких детей. Это тревожный сигнал: неужели родители теряют бдительность? Или современные дети слишком рано стремятся к самостоятельности, тем самым подвергая себя опасности?
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«Шел босиком и совершенно один»: прогулка по таллиннскому лесопарку превратилась в спасательную операцию
В последние месяцы в Таллинне произошло несколько случаев исчезновения детей, которые закончились благополучно лишь благодаря наблюдательности и ответственности людей и оперативной работе полиции.
29 июля три шестилетних мальчика сбежали из детского сада в Хааберсти. Благодаря бдительному таксисту, который заметил их возле заправки Circle K, дети были быстро найдены и доставлены обратно в детсад.