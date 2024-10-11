В Таллинне вор украл крупную сумму и лотерейные билеты
В четверг стало известно, что неизвестный проник в помещение магазина на Таммсааре-теэ в Мустамяэ и украл наличные и лотерейные билеты. Причиненный ущерб составляет около 2753 евро.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело.
«Поскольку расследование произошедшего находится в самом начале и детали инцидента еще устанавливаются, на данный момент предоставить дополнительную информацию невозможно», - сказала советник по связям с общественностью прокуратуры Лийз Кассь.