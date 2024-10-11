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В Таллинне вор украл крупную сумму и лотерейные билеты

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Лотерейные билеты. Фото иллюстративное.
Лотерейные билеты. Фото иллюстративное. Фото: Margus Ansu

Деньги и лотерейные билеты были украдены из магазина, расположенного в столичном районе Мустамяэ.

В четверг стало известно, что неизвестный проник в помещение магазина на Таммсааре-теэ в Мустамяэ и украл наличные и лотерейные билеты. Причиненный ущерб составляет около 2753 евро.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело.

«Поскольку расследование произошедшего находится в самом начале и детали инцидента еще устанавливаются, на данный момент предоставить дополнительную информацию невозможно», - сказала советник по связям с общественностью прокуратуры Лийз Кассь.

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