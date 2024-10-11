Зима близко – в какую сумму вылетит печное отопление?

Ану, живущая на улице Нымме в Таллинне, рассказала, что традиционно всегда покупала дрова весной. «Я все еще хорошо помню прошлогодний быстрый рост цен, поэтому я не хотела откладывать заготовку дров и в этом году», – сказала она.

Ежегодно Ану заказывает тридцать кубометров дров. Если первая десятикубовую партия ольхи с доставкой на дом ей в мае досталась по семьдесят евро за кубометр, то следующие две всего через несколько недель – уже по 65 евро. «Только недавно позвонил продавец и предложил по шестьдесят евро за куб, но под навесом больше нет места», – сказала она.