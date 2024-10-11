ФОТО Полицейские нашли у жительницы Эстонии почти четыре килограмма конопли

Руководитель службы по расследованию наркопреступлений и организованных преступлений Идаской префектуры Дмитрий Кабанов рассказал, что за последние несколько недель криминальная полиция в Ида-Вирумаа занималась двумя крупными случаями.

«Нам поступила информация, что в Силламяэ 37-летняя женщина занимается оборотом конопли в большом количестве. Мы очень серьезно относимся к каждой информации, поэтому сразу начали сбор доказательств и задержали женщину. При проверке ее автомобиля мы обнаружили около четырех килограммов конопли. Кроме того, при обыске дома было обнаружено наличными 3000 евро, что по предварительной оценке является доходом, заработанным преступным путем. Поскольку расследование только началось, то все подробные обстоятельства мы выясним в ходе производства», - поясняет Кабанов.

В Ляэне-Вирумаа на садовом участке выращивали коноплю. Фото: PPA

Несколькими неделями ранее полиция получила информацию о том, что в Ляэне-Вирумаа выращивают на садовом участке коноплю. «Мы отвезли найденные в теплице растения конопли на экспертизу, где было установлено содержание THC в растениях. Из растений конопли можно было получить около 800 граммов вызывающей опьянение конопли. Мы задержали 40-летнего мужчину, который ранее наказывался в уголовном порядке», - рассказал руководитель службы.

«Одним из наших основных направлений является выявление и предотвращение наркопреступлений, и через это поддерживать чистоту на наших улицах. Учитывая количество наркотиков, которые мы изъяли за месяц, то это наша большая трудовая победа. Тем более, что результаты недавно опубликованного исследования сточных вод показали, что употребление конопли в Нарве и Силламяэ растет», - продолжает он.

Кабанов добавил, что люди могут и сами сделать многое, чтобы очистить улицы от опасных наркотиков. «Если вы знаете кого-то, кто занимается оборотом наркотиков, то об этом надо сообщить в полицию. У нас есть адрес электронной почты, на который можно отправлять сообщения и анонимно: ida.narkovihje@politsei.ee».

В связи с этими случаями начаты уголовные производства.