Наступление российской армии в Курской области: что известно

Карта последних событий. Фото: BBC

Обострение ситуации подтверждали и украинские источники.

«Россияне что-то полезли ударно на Любимовку на Курщине, даже технику не жалеют, пошла там бойня», — писал 10 октября «Бахмутский демон».

«Враг продавил левый фланг Курской группировки Сил обороны Украины. […] Сформировалась очень ненадежная тактическая обстановка для смежных подразделений севернее»», — сообщал тогда же украинский OSINT-портал DeepState. По его информации, самые тяжелые бои шли в районе Новоивановки, где «вступать в бой пришлось артиллеристам и дронщикам».

Солдат ВСУ в Судже. Фото: Reuters

К утру 11 октября тон сообщений украинских телеграм-каналов о ситуации в Курской области стал более оптимистичным — одни сообщали об успешном отражении российских атак, другие даже утверждали, что россияне якобы попали в ловушку. Объективных доказательств этому нет.

DeepState описывает обстановку в Курской области более осторожно.

«Ситуация в Курской области остается сложной, но контролируемой. Была тяжелая и напряженная ночь, Силы обороны Украины действительно проводят стабилизационные действия, но восстановить контроль над всем утраченным еще не удалось. Враг во время штурмовых действий понес немалые потери, соответственно закрепляться дальше им будет тяжело. Хуже всего сейчас, пожалуй, в Любимовке, но надо подождать, чем закончится новый раунд маневренной войны», — пишет украинский телеграм-канал.

Столь же осторожно говорит о ситуации на Курском направлении и российский канал «Архангел спецназа Z». По его данным, продолжаются бои вблизи границы, причём атакуют обе стороны. Он также сообщает о взятии российскими войсками населённого пункта Зеленый Шлях и успехе в районе села Ольговка, хотя и без подробностей.

«Никакие колонны ВСУ не бегут из Курской области. В ходе накатов противник оставил свои позиции и практически потерял контроль над четырьмя населенными пунктами, но никаких колонн, бегущих к Сумам — не было. Противник вводит и подтягивает резервы для совершения наступательных действий», — сообщает «Архангел спецназа Z».