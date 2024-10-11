Согласно пятничному сравнению цен на автозаправках в столицах стран Балтии от Circle K, на уходящей неделе цены в Таллинне вновь начали расти, тогда как в Риге и Вильнюсе наблюдались разнонаправленные изменения.
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Сравнение цен на топливо в странах Балтии: в Таллинне цены вновь начали расти
В Таллинне цены на все виды топлива выросли за неделю на три цента. В столице Латвии цена на бензин с октановым числом 95 выросла также на три цента, цена на бензин с октановым числом 98 осталась неизменной, а литр дизельного топлива подорожал на два цента. В Вильнюсе цены на бензин за неделю снизились на один цент, в то время как дизельное топливо подорожало на один цент.
В пятницу 95-й бензин в столице Эстонии стоил 1,599 евро, что на 5,5 центов больше, чем в Риге, и на 18 центов больше, чем в Вильнюсе. Цена на 98-й бензин в Таллинне составила 1,649 евро, что на 8,5 центов больше, чем в Риге, и на 13,1 цента больше, чем в Вильнюсе.