Сравнение цен на топливо в странах Балтии: в Таллинне цены вновь начали расти

В Таллинне цены на все виды топлива выросли за неделю на три цента. В столице Латвии цена на бензин с октановым числом 95 выросла также на три цента, цена на бензин с октановым числом 98 осталась неизменной, а литр дизельного топлива подорожал на два цента. В Вильнюсе цены на бензин за неделю снизились на один цент, в то время как дизельное топливо подорожало на один цент.