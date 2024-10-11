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Работник, обнаруживший человека на дне бассейна аквапарка: «я почувствовал угрозу для своей жизни»

Перевод: Каролийна Вертяева, Александр Шкут
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Tervise Paradiis. Фото иллюстративное.
Tervise Paradiis. Фото иллюстративное. Фото: Mailiis Ollino

Это была первая кризисная ситуация в жизни дежурного инструктора, который с помощью посетителей водного центра вытащил человека без сознания со дна четырехметрового бассейна. В прошлом году этот трагический рабочий день стал для него в Tervise Paradiis последним. Инструктор больше не смог выполнять эту работу. 

На сегодняшний день все три дежурных инструктора, дежурившие в тот день, сменили работу.

11 марта прошлого года в бассейне Tervise Paradiis на глубине четырех метров утонул 27-летний Кристьян, которого его возлюбленная толкнула в воду сразу после прибытия в водный центр.

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