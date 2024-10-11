Работник, обнаруживший человека на дне бассейна аквапарка: «я почувствовал угрозу для своей жизни»

Это была первая кризисная ситуация в жизни дежурного инструктора, который с помощью посетителей водного центра вытащил человека без сознания со дна четырехметрового бассейна. В прошлом году этот трагический рабочий день стал для него в Tervise Paradiis последним. Инструктор больше не смог выполнять эту работу.