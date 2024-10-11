«Помогите, спасите!» Как разрешить конфликт родителей так, чтобы дети не страдали?

С прошлой недели тысячи людей увидели видео, где конфликт между родителями дошел до того, что маленького ребенка фактически разрывают между собой в присутствии специалистов по защите детей, судебного пристава и полиции. Ребенок не хочет отпускать мать, кричит и заявляет, что не хочет жить с другим родителем.