Случай, связанный с разлучением ребенка с родителями, который на данный момент находится на рассмотрении у канцлера права, вызывает у многих беспокойство и вопросы о том, как можно уберечь детей от лишних травм.
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«Помогите, спасите!» ⟩ Как разрешить конфликт родителей так, чтобы дети не страдали?
С прошлой недели тысячи людей увидели видео, где конфликт между родителями дошел до того, что маленького ребенка фактически разрывают между собой в присутствии специалистов по защите детей, судебного пристава и полиции. Ребенок не хочет отпускать мать, кричит и заявляет, что не хочет жить с другим родителем.
«Помогите! Полиция, помоги!» - кричит плачущий ребенок, в то время как чиновники наблюдают за происходящим. Один из них пытается успокоить участников, но безуспешно.