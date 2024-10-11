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«Помогите, спасите!» Как разрешить конфликт родителей так, чтобы дети не страдали?

Перевод: Каролийна Вертяева
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Почему детей разлучают со своими родителями таким образом, что это травмирует их.
Почему детей разлучают со своими родителями таким образом, что это травмирует их. Фото: Madis Veltman

Случай, связанный с разлучением ребенка с родителями, который на данный момент находится на рассмотрении у канцлера права, вызывает у многих беспокойство и вопросы о том, как можно уберечь детей от лишних травм.

С прошлой недели тысячи людей увидели видео, где конфликт между родителями дошел до того, что маленького ребенка фактически разрывают между собой в присутствии специалистов по защите детей, судебного пристава и полиции. Ребенок не хочет отпускать мать, кричит и заявляет, что не хочет жить с другим родителем.

«Помогите! Полиция, помоги!» - кричит плачущий ребенок, в то время как чиновники наблюдают за происходящим. Один из них пытается успокоить участников, но безуспешно.

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