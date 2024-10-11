Женщина попала под машину на пешеходном переходе: водитель не заметил

На месте полиция установила, что пострадавшая находилась на пешеходном переходе, когда ее сбил автомобиль Volkswagen, выполнявший поворот.

Женщина-водитель пояснила, что не заметила пешехода. После случившегося она сразу же оказала пострадавшей помощь. Видимых травм у пешехода не обнаружили, однако ее отправили в больницу для медицинского осмотра.