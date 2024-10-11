В пятницу около 14:20 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Суур в Йыгева, возле продуктового магазина Maxima, женщина попала под машину.
Женщина попала под машину на пешеходном переходе: водитель не заметил
На месте полиция установила, что пострадавшая находилась на пешеходном переходе, когда ее сбил автомобиль Volkswagen, выполнявший поворот.
Женщина-водитель пояснила, что не заметила пешехода. После случившегося она сразу же оказала пострадавшей помощь. Видимых травм у пешехода не обнаружили, однако ее отправили в больницу для медицинского осмотра.
Полиция убедилась, что оба участника происшествия были трезвыми, и водитель имела водительские права.