Пт, 11.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Женщина попала под машину на пешеходном переходе: водитель не заметил

Перевод: Каролийна Вертяева
Copy
Машина скорой помощи.
Машина скорой помощи. Фото: Dmitri Kotjuh

В пятницу около 14:20 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Суур в Йыгева, возле продуктового магазина Maxima, женщина попала под машину.

На месте полиция установила, что пострадавшая находилась на пешеходном переходе, когда ее сбил автомобиль Volkswagen, выполнявший поворот.

Женщина-водитель пояснила, что не заметила пешехода. После случившегося она сразу же оказала пострадавшей помощь. Видимых травм у пешехода не обнаружили, однако ее отправили в больницу для медицинского осмотра.

Полиция убедилась, что оба участника происшествия были трезвыми, и водитель имела водительские права.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх