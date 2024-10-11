Полицейского в Латвии осудили за взятку: три года тюрьмы за 100 евро

Полицейский также лишен права занимать должности в госуправлении на три года. Это решение стало финальной точкой в деле, которое обсуждалось на всех судебных уровнях.

Как сообщили агентству LETA, Верховный суд постановил, что апелляционный суд не допустил ошибок в применении уголовного или процессуального законодательства, которые могли бы стать основанием для отмены его решения.

Инцидент начался с того, что полицейский, патрулируя улицы, остановил грузовик и обнаружил, что не был уплачен сбор за использование автомобильных дорог. Вместо составления протокола, он косвенно потребовал взятку у водителя. После разговора с начальником транспортного отдела компании водитель сообщил, что взятка будет передана. Курьер компании привез полицейскому 100 евро, передав их в условленном месте.

Водитель и его начальник были осуждены на два года и шесть месяцев условно с проверочным сроком на три года за взяточничество в группе по предварительному сговору. Им также запрещено заниматься деятельностью, связанной с грузоперевозками, на два года. Курьер, участвовавший в передаче взятки, получил условный срок в два года и шесть месяцев.

Верховный суд, однако, отменил решение Рижского регионального суда о наложении штрафа в размере 15 000 евро на автотранспортную компанию, указав, что не было доказано, что юридическое лицо было связано с преступлением. Дело по этой части было отправлено на новое рассмотрение.