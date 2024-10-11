Студентка обнаружила в посылке от Shein живого скорпиона

Девушка описала ситуацию как «довольно пугающую». Она вскрыла упаковку с заказом и сразу заметила что-то шевелящееся внутри. Поняв, что перед ней живой скорпион, София закрыла коробку с обувью и позвала своих соседей на помощь.

«Я думала, что схожу с ума, - призналась она. - Я никогда не боялась пауков или насекомых, но неожиданно оказаться в одной комнате со скорпионом - это было действительно страшно».

Ее соседка по квартире, Фебе Хант, вспоминает: «Я услышала крики и увидела Софию с живым скорпионом в пакете для обуви». Сначала они хотели убить скорпиона, но затем решили, что это негуманно, и поместили его в пластиковый контейнер для еды.

К счастью, их сосед Оливер Джеймс, изучающий зоологию, взял ситуацию под контроль. Он осторожно перенес скорпиона с помощью кухонных щипцов в контейнер, хотя признает, что это было «довольно нервно», так как никто не знал, насколько он опасен.

Студенты дали скорпиону воды и связались с местной организацией по защите рептилий. Специалисты забрали его через несколько часов.

Эксперты предупреждают, что подобные случаи не редкость. Это уже второй подобный инцидент в Бристольском университете за месяц. Укус скорпиона может быть опасен, но при правильном лечении не представляет серьезной угрозы для жизни. «У обычного взрослого человека будет просто очень плохой день», - добавляют специалисты.