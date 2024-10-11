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В пригороде Таллинна человек попал под поезд

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Поезд Elron.
Поезд Elron. Фото: Sille Annuk

Поздно вечером в пятницу, 11 октября, в полицию поступило сообщение о том, что под Таллинном поезд сбил человека.

Пресс-секретарь Elron сообщил Postimees, что поезд Таллинн - Турба, отправившийся 20.47, сбил оказавшегося на железнодорожных путях человека. Произошло это между остановками Пяэскюла и Лаагри.

По словам представителя полиции, по предварительной информации, пешеход переходил дорогу в непредназначенном для этого месте.

В результате столкновения мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, а примерно через 50 минут поезд возобновил свое движение.

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