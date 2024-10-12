В то же время лишь половина работодателей, чьи сотрудники за последние пять лет участвовали в военных учениях, продолжала выплачивать им зарплату и во время учений.

«Когда мы спрашиваем у резервистов, что они в первую очередь хотят, то это то, чтобы у них оставалась зарплата. Если работодатель не будет платить за эти 2-4 дня, то, конечно, это тяжело для многих. И они не могут прийти», – сказал министр обороны Ханно Певкур.