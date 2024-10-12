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Опрос: лишь половина работодателей выплачивала сотрудникам зарплату во время учений (1)

Редактор: rus.postimees.ee
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Учения.
Учения. Фото: Hardi Liuhka/Eesti Kaitsevägi

Заказанный Министерством обороны опрос показал, что все больше работодателей готовы поддерживать своих сотрудников в военных учениях, пишет Rus.ERR.

В то же время лишь половина работодателей, чьи сотрудники за последние пять лет участвовали в военных учениях, продолжала выплачивать им зарплату и во время учений.

«Когда мы спрашиваем у резервистов, что они в первую очередь хотят, то это то, чтобы у них оставалась зарплата. Если работодатель не будет платить за эти 2-4 дня, то, конечно, это тяжело для многих. И они не могут прийти», – сказал министр обороны Ханно Певкур.

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