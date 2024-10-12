На выходных десятки зданий в Таллинне будут открыты для экскурсий

На этот раз особое внимание будет уделено доступности и возможности участия в экскурсиях. Здания, доступные для пользующихся инвалидными колясками, отмечены особо. Помимо экскурсий на эстонском, английском и русском языках предусмотрены туры на эстонском языке жестов. Художественная академия организует специальную экскурсию для слепых и сенсорную экскурсию для зрячих, глаза которых будут завязаны.

Специальная программа Open House Tallin включает флеш-лекции, мастер-классы, ознакомительные занятия в помещении и экскурсии на открытом воздухе, в том числе экскурсии об истории гаражей Ваналинна и Каламая, экскурсия по Копликанди, экскурсия для детей по Копликанди, экскурсия по Тянаварууми, по церкви Нигулисте, по постройкам квартала Крулли, по архитектурному институту ТТК и многое другое.

В основной программе Open House Tallin принимают участие отель Dunten, драматический театр, Художественная академия, Морская академия, Банк Эстонии, теледом ERR, дом España, отель Telegraaf, порты Хундипеа и Пальяссааре, дом Яана Поска, флигель замка Кадриорг и президентское газовое убежище в подвале замка, оранжерея парка Кадриорг, Kawe City, Народный дом Копли, круизный терминал, квартал Лютера, Объединенное здание министерств, Мустамяэская государственная гимназия, элеватор Нымме, спортивный центр Нымме, замок Окасросике, отль Palace, жилой и деловой квартал Парк Тонди, Государственная гимназия Пельгулинна, Школа Св.Йоханнеса, Государственный киноархив, Рийгикогу, резиденция Роозикрантси, квартал Ротерманни, дом Сааринена, Культурный центр Сальме, Stereo House by Larsen, Swissôtel, отдел памятников старины Таллиннского департамента городского планирования, Таллиннская музыкальное и балетное училище, Ныммеская гимназия, Академия наук, Министерство иностранных дел, Русский театр, вилла Вольта и водоочистная станция Юлемисте.

В экскурсиях можно принять участие в порядке живой очереди если не указано иное. Запись на экскурсии открыта в среде Fienta. Точное время тура указано на сайте. Специальные туры и краткие лекции проводятся в основном на эстонском языке.