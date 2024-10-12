Евросоюз требует расследовать обстоятельства смерти журналистки Рощиной

Смерть Рощиной в российском плену

Смерть украинской журналистки-фрилансера Виктории Рощиной, которая в августе 2023 года пропала без вести на оккупированной территории, а затем оказалась на территории РФ, подтвердил 10 октября спикер Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

Ранее семья журналистки получила письмо от министерства обороны РФ, о том, что та умерла еще 19 сентября - во время этапирования из Таганрога в Москву. 6 октября Рощиной должно было исполниться 28 лет.

Представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МО) Андрей Юсов рассказал в комментарии телеканалу «Суспільне», что с РФ уже было согласовано возвращение журналистки в Украину в рамках обмена. «Последняя информация, которая была известна, - ее этапировали в СИЗО »Лефортово« с целью подготовки возвращения домой. В ближайшее время она должна была быть дома», - сказал он.

Одна из заложниц российских властей

С февраля 2022 года Рощина публиковала материалы о военных действиях на востоке и юге Украины. В частности, репортажи из оккупированного Энергодара о захвате силами РФ Запорожской атомной электростанции и из Гуляйполя о жизни под постоянными бомбежками. Она сотрудничала с рядом украинских СМИ - «Суспільне», «Украинской правдой» и «Радио Свобода». В 2022 году получила премию Международного женского медийного фонда «За мужество в журналистике» за репортажи о полномасштабном вторжении России в Украину.

Рощину неоднократно задерживали российские военные. 11 марта 2022 года, когда она направлялась в Мариуполь, ее задержали сотрудники ФСБ, обвинив якобы в шпионаже. Журналистку удерживали 10 дней, но потом обменяли на пленных российских солдат. После этого Рощина вернулась в родное Запорожье и продолжала работать на подконтрольной Украине территории.

Летом 2023 года она отправилась из Украины в Польшу, чтобы добраться через Россию до оккупированных территорий на востоке Украины. Там журналистка пропала без вести, а в мае 2024 года Минобороны РФ подтвердило, что ее задержали и она находится на территории России. Впоследствии Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил, что Рощина находится в российском заключении, но доступа к ней нет.