Эксперт по безопасности ⟩ Россия также пугает войной Грузию и Молдову
Президент Сербии присоединился к заключительной декларации встречи Украины и стран Юго-Восточной Европы, осудив агрессию России против Украины и поддержав территориальную целостность Украины.
Сербия не может позволить себе быть очень гибкой в таких принципиальных вопросах в связи с проблемой Косово. Более того, в последние несколько лет было замечено, что президент Сербии Александр Вучич лично очень обеспокоен войной против Украины, развязанной Россией. Как бы то ни было, для Украины это важная дипломатическая и психологическая победа.
В преддверии парламентских выборов в Грузии Россия развернула кампанию военного запугивания. Нынешнее правительство Грузии, тесно связанное с Россией, использует в своей предвыборной кампании плакат с изображением разрушенных войной украинских городов. Послание заключается в том, что если вы проголосуете за проевропейскую оппозицию, Грузию постигнет судьба Украины. Главный посыл - угроза того, что интеграция в Европу неизбежно приведет к войне с Россией.
Поскольку правительство Грузии уже обвиняет бывшего президента Саакашвили и его сторонников в развязывании войны с Россией, страна также пытается полностью переписать официальное восприятие событий 2008 года, которое преобладало до сих пор.
Все происходящее разыгрывается так, будто это внутренняя грузинская проблема, хотя конечной целью является превращение Грузии в государство, находящееся под влиянием России.
Кампания по разжиганию войны разворачивается и в преддверии референдума 20 октября и президентских выборов в Молдове. Ситуация в Молдове отличается от ситуации в Грузии, и российскому влиянию там придется искать более скрытые способы распространения своего нарратива. Молдавское правительство также предприняло очень решительный шаг, чтобы блокировать прямое российское влияние.
В Молдове Россия пытается распространять свои идеи и проводить кампанию по указанию связанных с Россией бизнесменов (которые сами не базируются в Молдове из-за обвинений в коррупции). Но основной нарратив, с помощью которого они пытаются повлиять на людей как в Молдове, так и в Грузии, один и тот же.
Франция объявила о своем решении передать Украине от 12 до 20 боевых самолетов Mirage в первой половине следующего года. Для Украины это дополнительная логистическая проблема, но очень эффективное дополнение к безопасности ее воздушного пространства.
Германия объявила о подготовке нового пакета военной помощи Украине в размере 1,4 миллиарда евро в сотрудничестве с Норвегией, Данией и Бельгией. В него входят новые зенитные установки, ряд бронированных и пехотных боевых машин, боеприпасы и т. д. Помощь обещают предоставить в конце этого года, и это самое главное. Президент Украины Владимир Зеленский и министры неоднократно жаловались, что им не хватает вооружения для обеспечения мобилизованных бригад.
Сегодня ночью Россия нанесла ракетный удар по городу Сумы на севере Украины, а также сбросила кассетные бомбы на Запорожье и Херсон на юге. Кроме того, поступают сообщения о вторжении иранских беспилотников в воздушное пространство Украины. Сегодня ночью поступили сообщения об ударах украинских беспилотников по Курской области России.
Количество атак российской армии на побережье не уменьшилось. Активное наступление продолжается в южной части Донбасса.
По сообщениям из Курской области, российская армия усиливает атаки на украинские позиции в двух районах. Более крупная атака ведется с запада и северо-запада, менее крупная - с юго-востока. На данный момент можно сказать, что российским частям удалось продвинуться вперед, но сообщения о масштабах их успеха преувеличены. Несомненно, что на российское военное командование оказывается давление со стороны сильных национальных лидеров с целью скорейшего отвоевания районов Курской области.
На харьковском направлении российские части вчера были пассивны.
Атаки российской армии на города Купянск и Лиман были очень интенсивными. Сообщений о крупных продвижениях российских войск нет. В направлении Сиверска боев не было. Ночью украинские беспилотники уничтожили крупный склад горючего в тылу российской армии.
В Бахмутском районе российская армия предпринимает плановые атаки в районе города Часов Яр, но украинская оборона пока держится. В Торецке продолжаются городские бои. Бои идут и за отдельные дома, поэтому линия соприкосновения войск постоянно меняется. Быстрых продвижений в этой ситуации не наблюдается.
Атаки в направлении Покровского продолжаются, но их интенсивность в последние дни ниже, чем ранее. Основное направление наступления российской армии в настоящее время находится к югу от Покровского, к юго-западу от Донецка. В некоторых местах российской армии также удалось улучшить свои позиции.