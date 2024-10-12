Президент Сербии присоединился к заключительной декларации встречи Украины и стран Юго-Восточной Европы, осудив агрессию России против Украины и поддержав территориальную целостность Украины.

Сербия не может позволить себе быть очень гибкой в таких принципиальных вопросах в связи с проблемой Косово. Более того, в последние несколько лет было замечено, что президент Сербии Александр Вучич лично очень обеспокоен войной против Украины, развязанной Россией. Как бы то ни было, для Украины это важная дипломатическая и психологическая победа.

В преддверии парламентских выборов в Грузии Россия развернула кампанию военного запугивания. Нынешнее правительство Грузии, тесно связанное с Россией, использует в своей предвыборной кампании плакат с изображением разрушенных войной украинских городов. Послание заключается в том, что если вы проголосуете за проевропейскую оппозицию, Грузию постигнет судьба Украины. Главный посыл - угроза того, что интеграция в Европу неизбежно приведет к войне с Россией.

Поскольку правительство Грузии уже обвиняет бывшего президента Саакашвили и его сторонников в развязывании войны с Россией, страна также пытается полностью переписать официальное восприятие событий 2008 года, которое преобладало до сих пор.

Все происходящее разыгрывается так, будто это внутренняя грузинская проблема, хотя конечной целью является превращение Грузии в государство, находящееся под влиянием России.