По мнению аналитиков, замедление инфляции и мрачные экономические прогнозы в Европе указывают на необходимость снижения базовой ставки в ближайшие кварталы.
Для подписчиков
Эксперты рассказали, когда ощутимо снизятся платежи по жилищным кредитам
Аналитики, опрошенные Bloomberg, полагают, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта как минимум в течение следующих четырех заседаний. Ожидается, что снижение ставки будет способствовать восстановлению экономического роста в еврозоне.
Следующие заседания Управляющего совета по монетарной политике ЕЦБ по вопросу процентных ставок уже запланированы на следующую неделю, 17 октября, 12 декабря, 30 января и 6 марта. Таким образом, базовая ставка может снизиться с нынешних 3,5% до 2,50% к марту 2025 года.