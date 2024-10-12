Эксперты рассказали, когда ощутимо снизятся платежи по жилищным кредитам

Аналитики, опрошенные Bloomberg, полагают, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта как минимум в течение следующих четырех заседаний. Ожидается, что снижение ставки будет способствовать восстановлению экономического роста в еврозоне.

Следующие заседания Управляющего совета по монетарной политике ЕЦБ по вопросу процентных ставок уже запланированы на следующую неделю, 17 октября, 12 декабря, 30 января и 6 марта. Таким образом, базовая ставка может снизиться с нынешних 3,5% до 2,50% к марту 2025 года.