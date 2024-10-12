СМИ: Байден пригрозил войной Ирану в случае покушения на Трампа

«Если Иран нападет на любого из наших граждан, включая тех, кто продолжает служить Соединенным Штатам или тех, кто служил раньше, Иран столкнется с серьезными последствиями», - приводятся в публикации слова представителя Совета нацбезопасности Шона Сэветта.

Он подчеркнул, что Байден направил все ресурсы на защиту Трампа, спецслужбам поручено предоставлять информацию об угрозах экс-президенту США его службе безопасности.

The Washington Post также пишет, что предвыборный штаб Трампа обратился к Секретной службе за усилением мер безопасности 45-го американского президента. В распоряжении газеты оказались электронные письма, которые отправила в службу руководитель штаба Сьюзи Уайлс. В частности, в запросах говорится о предоставлении военных самолетов для полетов кандидата от Республиканской партии в последние недели президентской кампании.

По данным издания, опасения за жизнь Трампа появились у его советников, когда они ознакомились с брифингами администрации США, согласно которым Иран все еще планирует убить бывшего президента, чтобы отомстить за убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани в 2020 году.

Пресс-секретарь Секретной службы Энтони Гульельми назвал уровень защиты Трампа самым высоким. «Министерство обороны регулярно оказывает помощь бывшему президенту в защите, включая обезвреживание взрывоопасных предметов, кинологические подразделения и воздушные перевозки», - заявил он.

Также, по словам Гульеми, Секретная служба вводит временные ограничения на полеты «над резиденцией бывшего президента и во время его поездок». «Кроме того, бывший президент получает самые высокие технические средства безопасности», - добавил он.

Телеканал CNN сообщает, что Байден, комментируя запросы штаба Трампа, сказал, что их следует выполнить - если только он не попросит F-15.