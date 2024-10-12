Покупателей нет: строительные магазины продают товары за полцены

«Продажи наших строительных материалов и диванов значительно упали по сравнению с прошлым годом, - сказал руководитель южноэстонских магазинов строительных материалов Espak Ремо Алликас. - Мы потеряли как общие показатели продаж, так и остались без некоторых сделок».

Алликас привел в качестве примера ситуацию, когда выруский магазин участвовал в тендере по поставке гипсокартона для строительства большого многоквартирного дома. «Объем заказа был значительный, примерно четыре-пять грузовиков, - рассказал он. - Заказ такого объема, в котором продукция будет соответствовать требованиям и будет по конкурентоспособной цене, в Эстонии может выполнить только один дистрибьютор гипсокартона, который занимается поставками напрямую предприятиям по продаже строительных материалов».