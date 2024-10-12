Эффект снижения цен Ikea объявила о первых за последние четыре года финансовых потерях

В прошлом году шведская компания Ikea потратила более двух миллиардов евро, чтобы снизить цены на некоторые из своих самых популярных предметов мебели. Это привело к первому годовому падению прибыли мебельной компании с 2020 года, несмотря на то, что товаров было продано больше.
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Оборот компании Ikea за финансовый год, закончившийся в августе, снизился на 5,3 процента до 45 миллиардов евро. Однако крупнейший в мире мебельный ритейлер продал больше товаров по объему, поскольку снизил цены в среднем примерно на 10 процентов.
«В этом году мы сделали ставку на доступность», - сказал британской газете Financial Times Йеспер Бродин, главный исполнительный директор Ingka, основного розничного оператора Ikea. «Мы рады не тому, что цены растут, а тому, что мы можем их снизить, потому что так мы становимся доступными для людей», - сказал он.