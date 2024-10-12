Кафе Uskumatu, которое проработало на центральной площади Пайде четыре года, объявило, что эта осень станет для этого заведения последней.
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«Прибыли нет, одни расходы»: очередное кафе объявило о закрытии
Владелец кафе Кайдо Лепик сказал, что основной причиной закрытия кафе является не что иное, как экономический спад.
«Когда у людей все-таки забирают деньги посредством налогов, а цены на сырье растут, то я просто не могу предлагать блюда по желаемым низким ценам, - заявил он. - Идея бизнеса заключается не в том, чтобы сводить концы с концами. Работают все-таки ради получения прибыли. Если прибыли нет и остаются только расходы на зарплату и налоги, то дела плохи».