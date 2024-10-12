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«Прибыли нет, одни расходы»: очередное кафе объявило о закрытии

Перевод: rus.postimees.ee
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Посетители смотрят футбол в кафе Uskumatu.
Посетители смотрят футбол в кафе Uskumatu. Фото: Dmitri Kotjuh

Кафе Uskumatu, которое проработало на центральной площади Пайде четыре года, объявило, что эта осень станет для этого заведения последней.

Владелец кафе Кайдо Лепик сказал, что основной причиной закрытия кафе является не что иное, как экономический спад.

«Когда у людей все-таки забирают деньги посредством налогов, а цены на сырье растут, то я просто не могу предлагать блюда по желаемым низким ценам, - заявил он. - Идея бизнеса заключается не в том, чтобы сводить концы с концами. Работают все-таки ради получения прибыли. Если прибыли нет и остаются только расходы на зарплату и налоги, то дела плохи».

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