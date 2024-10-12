«Прибыли нет, одни расходы»: очередное кафе объявило о закрытии

«Когда у людей все-таки забирают деньги посредством налогов, а цены на сырье растут, то я просто не могу предлагать блюда по желаемым низким ценам, - заявил он. - Идея бизнеса заключается не в том, чтобы сводить концы с концами. Работают все-таки ради получения прибыли. Если прибыли нет и остаются только расходы на зарплату и налоги, то дела плохи».