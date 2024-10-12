«Ее было невозможно остановить». История украинской журналистки Виктории Рощиной, которую убил российский плен

Они рассказывали, что пленных не кормили и отказывали им в адекватной медицинской помощи, из-за чего некоторые из них скончались.

Появлялись непроверенные сообщения о том, что Виктория Рощина якобы объявляла голодовку, однако Татьяна Катриченко считает это «очень сомнительным».

Сторонним организациям, включая ООН и Международный Комитет Красного Креста, посетить СИЗО в Таганроге, где до большой войны держали исключительно российских заключённых, Россия не позволяет.

По словам Татьяны Катриченко, в Таганроге Рощину держали в одиночной камере по крайней мере с мая по сентябрь 2024 года. 13 сентября журналистку вывезли из Таганрога, но действительно ли ее перевели в Москву в «Лефертово» — доподлинно неизвестно.

О чем писала Рощина

В авторском профиле Виктории Рощиной на сайте «Украинской правды» написано, что она работала в журналистике с 16 лет. Рощина специализировалась на темах криминала, правозащитной деятельности и судебной системы.

Рощина много писала о жизни на оккупированных территориях Украины Фото: AFP

Кроме «Украинской правды» и Hromadske, Рощина сотрудничала с «Украинским радио», UA: Первый и изданием «Цензор.нет».

Редакторы, которые работали с Рощиной, говорят, что она «бралась за самые сложные темы» и ее «нельзя было остановить».

До 2022 года журналистка ездила в Москву, в места, где удерживали украинских заключенных, работала над фильмом о пленных украинских моряках.

После начала полномасштабной войны Виктория готовила материалы о жизни на оккупированных территориях.