В субботу в 10 часов утра в деревне Савикоти Вильяндиского уезда произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла 22-летняя женщина и получил ранения 23-летний мужчина.

Скорая помощь и полиция на месте аварии. Фото: Kenno Soo

«По предварительным данным, автомобиль Audi под управлением 22-летней женщины направлялся из Вильянди в сторону Сууре-Яани, когда по неизвестным пока причинам съехал с дороги в кювет, врезался в дерево и завалился на бок», - сказал Тевен Кяосаар, руководитель группы полицейского участка Вильянди.

Женщина, управлявшая автомобилем, скончалась от полученных травм на месте происшествия. 23-летний мужчина, находившийся в автомобиле в качестве пассажира, был доставлен в больницу.

Авария произошла на извилистой дороге, где ограничение скорости составляет 90 км/ч. Асфальт на месте аварии был сухим.

Когда журналист Sakala прибыл на место происшествия, там находилась машина членов Кайтселийта, которых полиция попросила помочь вытащить попавшую в ДТП машину с поля. По словам местного жителя, в момент аварии он ничего не видел и не слышал, но слышал сирены спасательных машин.

Точные обстоятельства аварии еще устанавливаются.

По сцене, открывшейся журналисту на месте, можно было сделать вывод, что машина пролетела по воздуху и приземлилась в нескольких десятках метров, поскольку до того места на поле не было следов передвижения автомобиля. На месте приземления были разбросаны детали автомобиля.

У автобусной остановке «Кяркси» недалеко от места происшествия можно было увидеть черные следы от шин.