Мечта или реальность Зарплата до 5500 евро: работа, которая кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой

Вы просматриваете предложения о поездках и вдруг натыкаетесь на объявление, в котором предлагается работа на дому, брутто-зарплата от 1600 до 5500 евро и два путешествия в год. И всё это без предыдущего опыта работы. Но что стоит за этим предложением и как получить такую ​​большую зарплату? Postimees решил в этом разобраться.