Вы просматриваете предложения о поездках и вдруг натыкаетесь на объявление, в котором предлагается работа на дому, брутто-зарплата от 1600 до 5500 евро и два путешествия в год. И всё это без предыдущего опыта работы. Но что стоит за этим предложением и как получить такую большую зарплату? Postimees решил в этом разобраться.
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Мечта или реальность ⟩ Зарплата до 5500 евро: работа, которая кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой
На вопрос о вакансии туристического бюро Travel House, является ли 1600 евро гарантированной базовой зарплатой и каких результатов необходимо достичь, чтобы получать более высокую зарплату, представитель компании Янно Йоона ответил, что минимальная зарплата гарантирована.
«Летние месяцы были более спокойными, но и в этот период наша средняя зарплата составляла 2100 евро брутто», - сказала Йоона.