Инцидент на парковке у магазина Prisma: бдительный горожанин вызвал полицию из-за подозрительного автомобиля

Житель Тарту сообщил об этом автомобиле и в полицию. По словам руководителя следственной группы Тартуского отделения полиции Индрека Лаанисто, к ним время от времени поступает информация о беспокоящих людей продавцах.

«Если с человеком начинают общаться навязчивые продавцы, мы рекомендуем не вступать с ними в разговор, а тем более не покупать у них товары, - подчеркнул Лаанисто. - Продажа вещей сама по себе не запрещена, но, покупая товар у неизвестного продавца, никогда нельзя быть уверенным в качестве товара или в том, что тот же предмет не пропал из чужого двора или сарая».