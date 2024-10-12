Полицейский: пожилые водители могут представлять опасность для других участников движения

По данным Департамента транспорта, в период с 2020 по 2024 год водители в возрасте 65 лет и старше стали причиной 23 ДТП, в результате которых погибли 23 человека и 58 получили ранения.

В числе экспертов, опрошенных полицейским Раквереского участка в ходе исследовательской работы, в том числе были и семейные врачи. И, по их оценке, водителям в возрасте 80 лет и старше следует ежегодно обновлять справку о состоянии здоровья.

«Доля ДТП, причиной которых стало поведение водителей в возрасте 80 лет и старше, больше, чем у водителей в возрасте 70-75 лет», – отметил Веттик.