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Директора детсадов просят поднять им зарплаты

Перевод: София Солдатенко
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Как признал волостной старейшина, в волости Мульги проблемы с зарплатой беспокоят не только директоров и поваров детских садов. Фактически необходимо пересмотреть зарплаты всех работников учреждений самоуправления.
Как признал волостной старейшина, в волости Мульги проблемы с зарплатой беспокоят не только директоров и поваров детских садов. Фактически необходимо пересмотреть зарплаты всех работников учреждений самоуправления. Фото: Elmo Riig

Директора детских садов волости Мульги просят волостного старейшину пересмотреть ставку работников детских садов, поскольку зарплата поваров находится на границе минимальной заработной платы, а зарплата директора ниже, чем у воспитателей детских садов.

Из заявления, которое директора детских садов направили в волостное собрание и управу Мульги, следует, что зарплата повара составляет 820-857 евро в месяц. Некоторые повара из-за низкой зарплаты выразили желание работать в другом волостном учреждении, а найти нового сотрудника будет очень трудно. Также крайне сложно найти замену в случае болезни работника.

Директора обращают внимание на расчеты по оплате труда находящихся под управлением волости Мульги учреждений: ставка квалифицированного работника должна составлять 1300 евро. По данным исследования CV Keskus, зарплата повара составляет от 1500 до 1800 евро.

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