Директора детских садов волости Мульги просят волостного старейшину пересмотреть ставку работников детских садов, поскольку зарплата поваров находится на границе минимальной заработной платы, а зарплата директора ниже, чем у воспитателей детских садов.
Для подписчиков
Директора детсадов просят поднять им зарплаты
Из заявления, которое директора детских садов направили в волостное собрание и управу Мульги, следует, что зарплата повара составляет 820-857 евро в месяц. Некоторые повара из-за низкой зарплаты выразили желание работать в другом волостном учреждении, а найти нового сотрудника будет очень трудно. Также крайне сложно найти замену в случае болезни работника.
Директора обращают внимание на расчеты по оплате труда находящихся под управлением волости Мульги учреждений: ставка квалифицированного работника должна составлять 1300 евро. По данным исследования CV Keskus, зарплата повара составляет от 1500 до 1800 евро.