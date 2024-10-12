Директора детсадов просят поднять им зарплаты

Из заявления, которое директора детских садов направили в волостное собрание и управу Мульги, следует, что зарплата повара составляет 820-857 евро в месяц. Некоторые повара из-за низкой зарплаты выразили желание работать в другом волостном учреждении, а найти нового сотрудника будет очень трудно. Также крайне сложно найти замену в случае болезни работника.