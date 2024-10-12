Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис планирует сегодня обнародовать медицинский отчет, который подтвердит ее здоровье и готовность к президентской должности, сообщили в ее предвыборном штабе. Этим шагом Харрис усиливает давление на Дональда Трампа, призывая его также раскрыть свои медицинские данные.
Харрис опубликует свой медицинский отчет, чтобы оказать давление на Трампа
Советник предвыборной кампании 59-летней Камалы Харрис сообщил, что медицинский отчет завершается утверждением: «Она обладает как физической, так и умственной выносливостью, необходимой для выполнения обязанностей президента».
Цель команды Харрис - обратить внимание на состояние здоровья и умственные способности 78-летнего Дональда Трампа, который до сих пор отказывается раскрывать подробную информацию о своем здоровье.
После того, как 81-летний президент Джо Байден в июле отказался баллотироваться на второй срок, Трамп стал самым пожилым кандидатом в президенты в истории США.
Байден уступил место Харрис после неудачных дебатов с Трампом, которые вызвали у демократов серьезные опасения по поводу его когнитивные способности.
Хотя внешне Трамп выглядит активным, что не вызывает серьезных сомнений в его здоровье, кампания Камалы Харрис акцентирует внимание на недавней серии статей в The New York Times, где выражена обеспокоенность тем, что Трамп не раскрыл ключевую информацию о своем состоянии.
В газете также проанализировали его выступления, отметив, что они становятся все длиннее, запутаннее и более грубыми, что эксперты считают возможным признаком когнитивных изменений.
В конце 2023 года Трамп опубликовал заявление своего бывшего врача из Белого дома Ронни Джексона, где утверждалось, что у него «отличное» здоровье. Однако заявление не содержало деталей и не указывало, какие тесты Трамп проходил во время медицинского осмотра в сентябре того года.
Трамп также хвалился, что в 2018 году, будучи президентом, прошел когнитивный тест под руководством Джексона, но вскоре после этого перепутал его имя, назвав «Ронни Джонсоном».