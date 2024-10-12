Харрис опубликует свой медицинский отчет, чтобы оказать давление на Трампа

Советник предвыборной кампании 59-летней Камалы Харрис сообщил, что медицинский отчет завершается утверждением: «Она обладает как физической, так и умственной выносливостью, необходимой для выполнения обязанностей президента».

Цель команды Харрис - обратить внимание на состояние здоровья и умственные способности 78-летнего Дональда Трампа, который до сих пор отказывается раскрывать подробную информацию о своем здоровье.

После того, как 81-летний президент Джо Байден в июле отказался баллотироваться на второй срок, Трамп стал самым пожилым кандидатом в президенты в истории США.

Байден уступил место Харрис после неудачных дебатов с Трампом, которые вызвали у демократов серьезные опасения по поводу его когнитивные способности.

Хотя внешне Трамп выглядит активным, что не вызывает серьезных сомнений в его здоровье, кампания Камалы Харрис акцентирует внимание на недавней серии статей в The New York Times, где выражена обеспокоенность тем, что Трамп не раскрыл ключевую информацию о своем состоянии.

В газете также проанализировали его выступления, отметив, что они становятся все длиннее, запутаннее и более грубыми, что эксперты считают возможным признаком когнитивных изменений.

В конце 2023 года Трамп опубликовал заявление своего бывшего врача из Белого дома Ронни Джексона, где утверждалось, что у него «отличное» здоровье. Однако заявление не содержало деталей и не указывало, какие тесты Трамп проходил во время медицинского осмотра в сентябре того года.

Трамп также хвалился, что в 2018 году, будучи президентом, прошел когнитивный тест под руководством Джексона, но вскоре после этого перепутал его имя, назвав «Ронни Джонсоном».