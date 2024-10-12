«Это чрезвычайно важный вопрос с точки зрения безопасности Эстонии. Действия Российской Федерации являются откровенно враждебными по отношению к Эстонии и всему западному миру. Россия вторглась в свободную и независимую страну и последовательно ставит под сомнение государственность Эстонии и других сопредельных страны», - сказал возглавляющих совет партии Правых Ильмар Рааг, который регулярно посещал Украину во время российского вторжения.

Рааг подчеркнул, что гражданство означает договор гражданина с государством, и люди, состоящие в договоре с режимом, объявленным в Рийгикогу террористическим, не могут иметь никакого отношения к управлению эстонским государством - даже на местном уровне. С 1990-х годов Россия использовала гражданство как инструмент силовой политики, легко раздавая паспорта и делая невозможным отказ от них.

«Если мы спросим себя, должны ли граждане террористического режима иметь возможность влиять на жизнь Эстонии, то ответ будет однозначным: нет, - заявил Рааг, по ссловам которого право голоса для граждан России уже повлияло на жизнь Эстонии - например, на десятки лет задержало переход на обучение на эстонском языке. - Ущерб, который понесет Эстония, вполне реален, он уже существует».

Другая сторона инициативы - найти способ не отталкивать лояльных Эстонии граждан России. Одним из способов было бы позволить людям, которые уже сделали все возможное для отказа от гражданства Российской Федерации, подать заявление на получение эстонского гражданства.

Совет партии Правых считает необходимым поднять этот вопрос, поскольку до следующих местных выборов остался всего год, а во время смены премьер-министра правящая коалиция Партии реформ, социал-демократов и «Ээсти 200» пошла в последнюю минуту на попятную в намерениях ограничить избирательные права граждан России и Белоруссии, ранее предусмотренные правительственным соглашением.

«В коалиционном соглашении, заключенном под руководством предыдущего премьер-министра, был план разработать правовую основу для приостановления избирательных прав граждан России без изменения конституции. Сегодняшнее правительство отказалось от этого плана», - сказал Рааг, уточнив, что поскольку возможности Правой партии как внепарламентской силы несколько ограничены, партия не исключает сотрудничества с парламентскими партиями, которые понимают серьезность ситуации в этом вопросе.

Пленум партии Правых установил систему формирования политики партии и сформировал шесть тематических постоянных комиссий.