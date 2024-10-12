Российские компании неожиданно погасили миллиардные долги перед Финляндией

Когда зимой 2022 года Россия вторглась в Украину, российским компаниям на тот момент были выданы кредиты и кредитные обещания от Finnvera на сумму около миллиарда евро. Из них 700 миллионов приходились на уже выданные займы.

Существовал риск значительных кредитных убытков из-за санкций, которые заблокировали каналы платежей, и изменившегося в худшую сторону отношения российских властей к Финляндии и покидающим РФ финским компаниям.

Finnvera прогнозировала возможные потери в размере как минимум 250 миллионов евро.

«Что на самом деле произойдет, никто не может знать», – заявил в марте 2022 года генеральный директор Finnvera Паули Хейккиля в интервью Yle. Теперь это известно.

По словам руководителя направления по работе с крупными клиентами Finnvera Юсси Хаарасилта, российские компании погашают кредиты в быстром темпе.

Обязательства были довольно значительными: около миллиарда евро на конец 2021 года. К концу 2022 года сумма снизилась до 420 миллионов евро, а к концу прошлого года осталось менее 100 миллионов. Погашение долгов произошло очень успешно, чему способствовало и наше эффективное управление рисками.

Платежеспособность и намерение погасить долги сохранились

Темпы платежей удивили финскую организацию. «В подобных ситуациях процесс взыскания долгов обычно затягивается», – комментирует Хаарасилта.

Finnvera в основном кредитовала крупные компании в телекоммуникационной, лесной и судостроительной отраслях, большинство из которых так или иначе связано с российскими властями.

Что заставило российские компании расплатиться?

«Одна из причин в том, что они сохраняли платежеспособность даже в нынешних условиях. Также стоит помнить, что крупные международные компании стремятся соблюдать свои обязательства просто ради сохранения репутации», – поясняет Хаарасилта.

К концу прошлого года от миллиардных долгов осталось невыплаченными менее 100 миллионов. Хаарасилта не уточняет, были ли оставшиеся обязательства погашены в этом году.

«Надеюсь, вскоре мы объявим еще более позитивные результаты. Мы продолжаем активно работать над этим», - сказал он.