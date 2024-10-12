По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Местами туман.
В Эстонии ожидается переменная облачность и туман
Ветер южных направлений, 2-8, утром на островах юго-восточный, порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до 6 градусов тепла, на побережье до 10 градусов тепла.
Днем ожидается переменная облачность, на островах местами дожди. Ветер юго-восточный и восточный, 3-9, на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем 9-12 градусов тепла.