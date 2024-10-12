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Пьяный водитель перепрыгнул на пассажирское сиденье прямо на глазах у полиции (1)

Перевод: София Солдатенко
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Полицейские заметили в Пярну автомобиль без номеров.
Полицейские заметили в Пярну автомобиль без номеров. Фото: Karl Hütt

Сегодня, 12 октября, около 12:30 полицейские заметили на улице Яннсени в Пярну автомобиль Mazda в аварийном состоянии и без регистрационного номера.

Руководитель группы патрульной службы Пярнуского отделения полиции Лийзу Митт рассказала, что полицейские подали водителю сигнал остановиться, после чего 18-летний водитель решил во время движения перепрыгнуть на заднее сиденье. После этого машина остановилась сама.

Полицейские заметили в Пярну автомобиль без номеров.
Полицейские заметили в Пярну автомобиль без номеров. Фото: Karl Hütt

На месте происшествия полицейские установили, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него также нет водительских прав. Помимо водителя в автомобиле находились еще четверо молодых людей, один из которых был несовершеннолетним. Полицейские установили, что и пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения.

В полиции напоминают, что садиться за руль автомобиля в нетрезвом виде – совершенно недопустимый поступок. Нарушитель тем самым подвергает опасности себя, своих пассажиров и других участников дорожного движения. «К счастью, поездка молодых людей закончилось благополучно, и никто не пострадал», - добавила Митт.

Все обстоятельства будут установлены в рамках производства.

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