Руководитель группы патрульной службы Пярнуского отделения полиции Лийзу Митт рассказала, что полицейские подали водителю сигнал остановиться, после чего 18-летний водитель решил во время движения перепрыгнуть на заднее сиденье. После этого машина остановилась сама.

Полицейские заметили в Пярну автомобиль без номеров. Фото: Karl Hütt

На месте происшествия полицейские установили, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него также нет водительских прав. Помимо водителя в автомобиле находились еще четверо молодых людей, один из которых был несовершеннолетним. Полицейские установили, что и пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения.

В полиции напоминают, что садиться за руль автомобиля в нетрезвом виде – совершенно недопустимый поступок. Нарушитель тем самым подвергает опасности себя, своих пассажиров и других участников дорожного движения. «К счастью, поездка молодых людей закончилось благополучно, и никто не пострадал», - добавила Митт.

Все обстоятельства будут установлены в рамках производства.