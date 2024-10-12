Задержанный на этой неделе в Шкилбенской волости гражданин Латвии не только служил в российской армии, но и принимал участие в боевых действиях в Украине, пишет Rus.TVNET со ссылкой на агентство LETA и Службу государственной безопасности Латвии (VDD).
Пограничники задержали гражданина Латвии: он служил в российской армии и воевал в Украине
Первоначально VDD возбудила уголовное дело в отношении задержанного гражданина Латвии за нарушение запрета на службу в армии РФ.
В ходе расследования VDD установила, что человек не только служил в вооруженных силах страны-агрессора, но и участвовал в боевых действиях в Украине.
VDD приняла решение дополнительно квалифицировать деятельность лица в рамках уголовного процесса в соответствии со статьей Уголовного закона, а именно как активное незаконное участие в вооруженном конфликте, происходящем за пределами территории Латвии, заявили в службе.
Он был взят под стражу.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 7 октября, в Шкилбенской волости пограничники задержали подданного Латвии, который незаконно пересек границу государства со стороны России. В ходе расследования в сотрудничестве со Службой государственной безопасности выяснилось, что задержанный служил в вооруженных силах России.
Госпогранохрана Латвии начала в отношении него уголовный процесс по первой части 284-й статьи Уголовного закона, то есть за намеренное незаконное пересечение внешней границы государства.
В свою очередь, VDD начала уголовный процесс по статье 95.1 Уголовного закона - о нарушении запрета служить в вооруженных силах России. По информации VDD, латвиец заключил контракт на военную службу с вооруженными силами России.