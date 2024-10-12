Команда MTÜ Nähtamatud Loomad сегодня организовала спасательную акцию в одном из крупнейших клеточных курятников Эстонии, откуда было спасено 300 кур, которые в противном случае были бы отправлены на убой. Эти птицы прожили год в клетках и находились в крайне истощенном состоянии.
Защитники животных спасли 300 кур, которых собирались отправить на убой
«Сегодня нам удалось спасти тех птиц, которых мы недавно видели в кадрах, снятых в курятнике для передачи Pealtnägija», - рассказала руководитель MTÜ Nähtamatud Looma Кристина Меринг.
«Благодаря поддержке почти 900 добрых людей, мы смогли в кратчайшие сроки организовать эту спасательную операцию. Мы узнали об их запланированном убое в самый последний момент и, зная, в каких ужасных условиях они прожили целый год, приняли решение спасти их и отвезти в новые дома для восстановления», - добавила она.
Триста спасенных кур были распределены по 29 фермам по всей Эстонии, от Харьюмаа до Валгамаа. Для хозяев были установлены определенные требования, чтобы обеспечить благоприятные условия для птиц.
«Год, проведенный в клетке, сильно навредил их здоровью. Так как невозможно спасти каждую из примерно 600 тысяч кур в Эстонии, наша главная цель - добиться запрета на содержание кур в клетках», - пояснила Меринг.
Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман пообещала в начале следующего года представить в Рийгикогу законопроект о запрете клеточного содержания кур.
Это предложение поступило после инициативы MTÜ Nähtamatud Loomad, которая собрала 21 421 цифровую подпись в поддержку запрета. Законопроект должен пройти три чтения в Рийгикогу, чтобы вступить в силу.