Защитники животных спасли 300 кур, которых собирались отправить на убой

«Сегодня нам удалось спасти тех птиц, которых мы недавно видели в кадрах, снятых в курятнике для передачи Pealtnägija», - рассказала руководитель MTÜ Nähtamatud Looma Кристина Меринг.

«Благодаря поддержке почти 900 добрых людей, мы смогли в кратчайшие сроки организовать эту спасательную операцию. Мы узнали об их запланированном убое в самый последний момент и, зная, в каких ужасных условиях они прожили целый год, приняли решение спасти их и отвезти в новые дома для восстановления», - добавила она.

Многие куры были в таком тяжелом состоянии, что их сразу пришлось доставить к ветеринару. Фото: Nähtamatud Loomad

Триста спасенных кур были распределены по 29 фермам по всей Эстонии, от Харьюмаа до Валгамаа. Для хозяев были установлены определенные требования, чтобы обеспечить благоприятные условия для птиц.

«Год, проведенный в клетке, сильно навредил их здоровью. Так как невозможно спасти каждую из примерно 600 тысяч кур в Эстонии, наша главная цель - добиться запрета на содержание кур в клетках», - пояснила Меринг.

Куры, которые прожили год в клетках, находились в ужасном состоянии. Фото: Nähtamatud Loomad

Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман пообещала в начале следующего года представить в Рийгикогу законопроект о запрете клеточного содержания кур.

Это предложение поступило после инициативы MTÜ Nähtamatud Loomad, которая собрала 21 421 цифровую подпись в поддержку запрета. Законопроект должен пройти три чтения в Рийгикогу, чтобы вступить в силу.