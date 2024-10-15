Фото, видео В доме, который сожгла ракета «Хизбаллы», жила русская семья, любившая читать. Репортаж из-под обстрелов

Ракетные обстрелы северных городов Израиля с территории Ливана начались сразу после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. Журналист Rus.Postimees побывал на ливанской границе с представителями Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Мы увидели города-призраки, пережили несколько обстрелов, поговорили с людьми, узнали, зачем на севере отключили светофоры и как израильтяне сбивают врага со следа.

В прошлую среду, 9 октября, мы с коллегой-фотографом и представителями армии обороны Израиля были в главном городе Верхней Галилеи, Кирьят-Шмона. Расстояние отсюда до Ливана не превышает пары километров, что мы хорошо прочувствовали за несколько часов.

Пока мы были в городе, «Хизбалла» выпустила сюда с территории Ливана два десятка ракет. Расстояние от города до ракетных установок настолько небольшое, что у жителей практически нет и 15 секунд на то, чтобы спрятаться в укрытии.

Иногда сначала слышно взрывы, и только потом включается сирена. Когда она заорала в среду, мы как раз были в доме, уже раньше разрушенном прямым попаданием ракеты. Здесь жила русскоговорящая семья, чья библиотека превратилась в гору обугленной макулатуры.

Разрушенный ракетой Хезболлы дом русскоязычной семьи в Кирьят-Шмона. Сгоревшая библиотека. Фото: Konstantin Sednev, Postimees

Остатки почерневших стен дрожали от глухих ударов ракет, а когда обстрел прекратился, в воздухе остался висеть характерный запах взрывчатого вещества. Над улицей поднимался черный дым.

Большая часть ракет была сбита системами израильских ПВО, но увы, не все. При взрыве одной из ракет, которая не была перехвачена, погибла семья, которая не добежала до бомбоубежища. На видео резервисты ЦАХАЛа Анна Уколова и Ариэль Фриш обсуждают обстрел.

Всего с начала войны на Севере Израиля погибли 28 мирных граждан и 26 военных. При этом из Ливана прилетело более 12 тысяч ракет, в том числе баллистических ракет и беспилотников.