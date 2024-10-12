Украинская армия вошла на территорию России, в Курскую область, чуть более двух месяцев назад, и до сих пор российским войскам не удалось вытеснить ее подразделения. На этой неделе российские войска начали крупную наступательную операцию и оттесняют украинские силы к окрестностям города Суджа.