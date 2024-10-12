Украинская армия вошла на территорию России, в Курскую область, чуть более двух месяцев назад, и до сих пор российским войскам не удалось вытеснить ее подразделения. На этой неделе российские войска начали крупную наступательную операцию и оттесняют украинские силы к окрестностям города Суджа.

В начале недели украинский фотограф побывал в Судже и любезно поделился своими фотографиями города и его окрестностей. Журналисты Postimees не были на месте, поскольку иностранным журналистам временно запрещен доступ в этот район.

В городе Суджа, где до войны проживало 5000 человек, многие здания пострадали и были разрушены в ходе боёв, но картина здесь далеко не такая ужасающая, как в прифронтовых городах Украины.
В городе Суджа, где до войны проживало 5000 человек, многие здания пострадали и были разрушены в ходе боёв, но картина здесь далеко не такая ужасающая, как в прифронтовых городах Украины. Фото: Erakogu
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