Удар по «Охотнику». Загадка российского секретного оружия, сбитого над Украиной

В этой войне было использовано много разных дронов, но ничего подобного российскому С-70.

Он весит более 20 тонн и, как считается, его дальность составляет до 6 тысяч км.

По форме напоминающий стрелу, «Охотник» очень похож на американский X-47B, еще один боевой беспилотник-невидимку, созданный десять лет назад.

«Охотник» может нести бомбы и ракеты для поражения как наземных, так и воздушных целей, а также вести разведку.

И что немаловажно, он способен работать в связке с российскими истребителями пятого поколения Су-57.

Разработка «Охотника» ведется с 2012 года, его первый полет состоялся в 2019 году.

Но до прошлых выходных не было никаких доказательств того, что эти беспилотники использовались Россией за два с половиной года войны в Украине.

Ранее в этом году его, как сообщается, заметили на аэродроме Актюбинска на юге России, который служит одной из стартовых площадок для авиаударов по Украине.

Поэтому не исключено, что неудачный полет над Константиновкой был одной из первых попыток Москвы испытать свое новое оружие в боевых условиях.

Сообщается, что на месте крушения «Охотника» были обнаружены обломки одной из самых разрушительных российских планирующих бомб дальнего действия Д-30.

Обломки Д-30. Фото: Getty Images

Это смертоносное оружие использует спутниковую навигацию, что делает его еще более опасным.