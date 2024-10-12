Переехавшая в Эстонию из Санкт-Петербурга пара планирует открыть гостиницу в Силламяэ

В прибрежной зоне Силламяэ на улице Каяка появилась кафе-блинная Varastatud Päike («Краденое солнце»). Рядом с этой «точкой» переехавшие из Санкт-Петербурга в Эстонию в 2014 году бизнесмены Ирина и Герман Венгервельд к следующему летнему сезону планируют открыть еще отель и ресторан, пишет Rus.err со ссылкой на «Силламяэский вестник».