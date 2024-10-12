В прибрежной зоне Силламяэ на улице Каяка появилась кафе-блинная Varastatud Päike («Краденое солнце»). Рядом с этой «точкой» переехавшие из Санкт-Петербурга в Эстонию в 2014 году бизнесмены Ирина и Герман Венгервельд к следующему летнему сезону планируют открыть еще отель и ресторан, пишет Rus.err со ссылкой на «Силламяэский вестник».
Переехавшая в Эстонию из Санкт-Петербурга пара планирует открыть гостиницу в Силламяэ
Новый комплекс появился на месте здания постройки 1949 года, в котором в советское время находилась пекарня при воинской части, передает «Силламяэский вестник».
«Наша гостиница будет небольшая, рассчитана на 14 уютных и комфортабельных номеров», - рассказала Ирина Венгервельд.
По ее словам, ресторан будет рассчитан на 50 человек и станет местом для проведения таких мероприятий, как свадьбы и банкеты.