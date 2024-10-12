В Харьюмаа в пожаре погиб человек

По прибытии спасателей выяснилось, что горит двухэтажный дом. В 17:27 спасатели обнаружили на втором этаже погибшего человека. В 18:41 пожар был ликвидирован.

По словам руководителя спасательных работ, в здании были установлены датчики угарного газа и дыма. Причины возникновения пожара и другие подробности будут выяснены в ходе дальнейшего расследования.

Спасатели напоминают, что для быстрого обнаружения пожара в каждом доме должен быть исправный датчик дыма. Это обязательное правило в Эстонии с 2009 года.

Чтобы убедиться, что датчик работает, нажмите кнопку проверки - должен прозвучать сигнал. Если нужно, сразу замените батарею.

В этом году в пожарах уже погибло 26 человек.