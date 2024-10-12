«Не курит и пьет умеренно». Камала Харрис обнародовала свою медицинскую карту

Трамп неоднократно заявлял, что нынешний глава Белого дома Джо Байден, которому 81 год, слишком стар для своего поста, и советовал ему пройти тест на когнитивные способности.

Сейчас, когда кандидатом от демократов стала 59-летняя Камала Харрис, ее предвыборный штаб рассчитывает использовать прием Трампа против него самого, подвергнув сомнению его собственную пригодность к работе.

Согласно медицинской карте Харрис, она совершенно здорова. В сопроводительном письме ее лечащий врач Джошуа Симмонс написал, что Харрис обладает физической и умственной устойчивостью, необходимой для работы на посту президента.

Последний осмотр она проходила в апреле этого года.

По словам доктора Симмонса, осмотры брюшной полости и кожи его пациентки не выявили никаких нарушений, у нее нет проблем с сердцем и диабета, давление и холестерин в норме.

В анамнезе Камалы Харрис есть история заболевания раком толстой кишки у ее матери, но, по словам медиков, она выполняет все рекомендации по профилактике, включая регулярную колоноскопию.

Симмонс отметил нехватку у Харрис витамина D, но заверил, что она регулярно принимает витамин.

Кроме того, указал он, «Харрис поддерживает здоровый и активный образ жизни, несмотря на свой напряженный график», она занимается аэробикой и силовыми тренировками.

«Она не курит и употребляет алкоголь лишь изредка и в умеренных количествах», — сказал врач.

Что известно о состоянии здоровья Дональда Трампа

Дональд Трамп Фото: Getty Images