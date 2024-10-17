Среди более сорока зданий, обычно недоступных для публики, но гостеприимно открытых настежь в рамках популярного проекта Open House, журналист Rus.Postimees Вера Копти выбрала для посещения, по ее мнению, самый экстремальный: старый ныммеский элеватор, пустующий в ожидании преобразований уже более 16 лет.

Несмотря на то, что «День открытых домов» проводился в Таллинне уже шестой раз, элеватор был среди дебютантов. Девелоперская компания Reterra, планирующая превратить элеватор и его окрестности в жилой и коммерческий квартал, решила, что перед началом перестройки стоит показать любителям промышленной архитектуры, как выглядит этот гигант внутри.